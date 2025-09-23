Ağdam rayonunda mina hadisəsi baş verib

Ağdam rayonunda mina hadisəsi baş verib - 1 nəfər həlak olub
19:44
Ağdam rayonunda mina hadisəsi baş verib
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluğu və Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) Mətbuat Xidmətləri birgə məlumat yayıblar.
Bildirilib ki, Ağdam rayonunun Mirəşelli kəndi ərazisində 2025-ci il 23 sentyabr tarixində mina hadisəsi baş verib. 1971-ci il təvəllüdlü Baharlı kənd sakini Əhmədov Səyyaf Fiqan oğlu minalardan təmizlənməmiş qəbiristanlıq ərazisində mina partlayışı nəticəsində həlak olub.
Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
ANAMA, DİN və Baş Prokurorluq bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa və bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa çağırır!
19:06
Kəşfiyyatçı Xanı kimi tanınan Səyyaf Əhmədov minaya düşərək həlak olub.
Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə Ağdam rayonun Mirəşelli kəndinin keçmiş neytral sahəsində baş verib.
Hazırda aidiyyatı qurumlar hadisə yerinə cəlb olunaraq meyitin ərazidən çıxarılması üçün çalışırlar.
