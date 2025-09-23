https://news.day.az/azerinews/1782707.html Serbiya Milli Assambleyasının sədri ölkəmizə səfərə gəlib - FOTO Serbiya Respublikası Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiç sentyabrın 23-də ölkəmizə rəsmi səfər gəlib. Day.Az xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında qonağı Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov, hər iki ölkənin səfirləri Kamil Xasiyev, Draqan Vladisavljeviç və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Serbiya Respublikası Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiç sentyabrın 23-də ölkəmizə rəsmi səfər gəlib.
Day.Az xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında qonağı Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov, hər iki ölkənin səfirləri Kamil Xasiyev, Draqan Vladisavljeviç və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Serbiya Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiç ölkəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirəcək, qarşılıqlı münasibətlərin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparacaq.
