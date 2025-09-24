https://news.day.az/azerinews/1782833.html Mbappe Zidanı geridə qoydu Kilian Mbappe, "Real Madrid"də La Liqada vurduğu qolların sayına görə Zinəddin Zidan və İsko Alarkonu qabaqlayıb. Day.Az Miili.Az-a istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı hücumçu buna "Levante"yə qarşı VI tur matçında dubl edərək nail olub. Fransalı futbolçu, çempionatda keçirdiyi 40-cı matçında 38-ci qolunu vurub. Qeyd edək ki, K.
