Bakıda Azərbaycan - Mərkəzi Asiya Yaşıl Enerji Həftəsi keçirilir - FOTO
Bakıda Azərbaycan və Mərkəzi Asiya Yaşıl Enerji Həftəsi(Azerbaijan & Central Asia Green Energy Week 2025) keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, tədbirdə Dünya Bankı Qrupunun enerji üzrə baş mütəxəssisi Florian Kitt, Gürcüstan İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Nazirliyinin Enerji Səmərəliliyi və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Departamentinin rəhbərinin müavini Omar Tsereteli, Azərbaycan Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Agentliyinin direktor müavini Rəna Hümbətova, "SOCAR Green" şirkətinin günəş və külək energetikası üzrə mütəxəssisi Elçin Tarquluyev, həmçinin enerji şirkətlərinin digər nümayəndələri çıxış edəcəklər.
Tədbir çərçivəsində Azərbaycan və Mərkəzi Asiyada enerji keçidinin sürətləndirilməsi, siyasə, investisiya və regional əməkdaşlıq, Azərbaycanın 2050-ci ilə qədər olan milli enerji strategiyası, eləcə də yaşıl enerjinin inkişafında "SOCAR Green"in rolu kimi mövzular müzakirə olunacaq.
Xəbər yenilənəcək
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре