Bakıda "iPhone 17" izdihamı

Sentyabrın 26-da  "iPhone 17" rəsmi şəkildə Bakıda satışa çıxarılıb.

Day.Az Milli.Az-a istinad'n xəbər verir ki, artıq "iPhone 17"nin satışları başlayıb. Bu barədə elanı məşhur elektronika mağazalarından biri verib.

Saatın gec olmasına baxmayaraq 'iPhone 17' üçün izdiham yaşanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik: