Bakıda "iPhone 17" izdihamı - VİDEO
Sentyabrın 26-da "iPhone 17" rəsmi şəkildə Bakıda satışa çıxarılıb.
Day.Az Milli.Az-a istinad'n xəbər verir ki, artıq "iPhone 17"nin satışları başlayıb. Bu barədə elanı məşhur elektronika mağazalarından biri verib.
Saatın gec olmasına baxmayaraq 'iPhone 17' üçün izdiham yaşanıb.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
