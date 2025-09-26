https://news.day.az/azerinews/1783387.html

Bakıda "iPhone 17" izdihamı - VİDEO

Sentyabrın 26-da "iPhone 17" rəsmi şəkildə Bakıda satışa çıxarılıb. Day.Az Milli.Az-a istinad'n xəbər verir ki, artıq "iPhone 17"nin satışları başlayıb. Bu barədə elanı məşhur elektronika mağazalarından biri verib. Saatın gec olmasına baxmayaraq 'iPhone 17' üçün izdiham yaşanıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik: