24 sentyabr 2025-ci il tarixində Belarus Milli İncəsənət Muzeyində Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasına aid əsərlərdən ibarət "Səttar Bəhlulzadə- görünməyən aləmlərin yaradıcısı" sərgisinin açılışı olacaq. Azərbaycan təsviri sənətinin görkəmli nümayəndəsi, müasir mənzərə rəngkarlığının dahi ustası, təbiət "nəğməkarı" kimi tanınan Səttar Bəhlulzadənin əsərlərindən ibarət sərgi Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Belarus Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi, Belarus Milli İncəsənət Muzeyinin dəstəyi ilə keçiriləcək.
Ekspozisiyada təqdim olunan əsərlər dahi rəssam Səttar Bəhlulzadənin Azərbaycan təsviri sənətinin parlaq hissəsini təşkil edən, sonrakı nəsillər üçün ilham mənbəyi olan bədii irsini əks etdirməklə, tamaşaçılarda sənətkarın yaradıcılığı və unikal bədii üslubu haqqında dolğun təsəvvür formalaşdıracaq. Sərgidə Səttar Bəhlulzadənin (1909-1974) Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasından seçilmiş, çox sevdiyi vətəninin əsrarəngiz təbiət mənzərələrini əks etdirən 30-dək rəngkarlıq və qrafika əsəri yer alacaq.
Səttar Bəhlulzadə sənətdə yaşadığı dövrün ideoloji çərçivələrindən kənar, təkrarsız yolla getmişdir. Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbi və V.İ.Surikov adına Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutunun məzunu olan sənətkar ömrünü doğma torpağın hər guşəsini kətana köçürməyə həsr etmiş, təbiətin ruhunu, görünməyən mahiyyətini rənglərin dili ilə ifadə etmişdir. O, yaradıcılığında dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin poeziyası, Təbriz miniatür üslubu və Azərbaycan xalça sənəti kimi əsas mənbələrdən ilhamlanmışdır.
Poeziya vurğunu olan Səttar Bəhlulzadənin əsərlərində Füzulinin kədərli lirizmi və ilahi məhəbbəti rəssamın rəsmlərində təbiətə olan sonsuz eşqlə qovuşurdu. Səttar Bəhlulzadə Azərbaycan təsviri sənətində M.Füzuli və onun "Leyli və Məcnun" əsərinin qəhrəmanlarına həsr edilmiş rəngkarlıq və qrafika əsərləri ilə də mühüm yer tutur. Sərgidə nümayiş olunacaq "Məcnun" əsərində səhralarda dolaşan uzun saçlı qəhrəmanın portreti vasitəsilə onun daxili aləmi - sevgi, iztirab, tənhalıq və ilahi eşq ustalıqla əks etdirilib.
Ekspozisiyada yer alan "Mavi səmada", "Qafqaz ahəngləri" , "Çiçəklənən heyva", "Romantik dağlar" kimi əsərlər onun bənzərsiz sənətkarlığının təcəssümü olan poetik-fəlsəfi səciyyəli, simvolik mənaya malik yaradıcılıq incilərindəndir. "Bilgəh", "Çiçəklənən badam ağacı", "Tut ağacı" kimi mənzərə əsərlərində rəssam təbiətdə mövcud olan rənglərin harmoniyasını, incə keçidlərini ustalıqla kətan üzərinə köçürmüşdür. Bol məhsullu Azərbaycan təbiətinin ayrı-ayrı cizgiləri "Göygöl", "Şahnabad dağları", "Mənzərə", "Narlar və heyvalar", digər mənzərə və natürmort janrlı qrafik rəsmlərində ustalıqla əbədiləşdirilmişdir.
"Səttar Bəhlulzadə - görünməyən aləmlərin yaradıcısı" sərgisi tamaşaçılara dahi rəssamın Azərbaycan təsviri sənətindəki misilsiz yerini, yaradıcılıq fəlsəfəsini və unikal bədii üslubunu dolğun şəkildə təqdim edəcək.
Sərgi - 24 noyabr 2025-ci ilə kimi davam edəcək.
