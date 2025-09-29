Gələn ay bu BÜRCLƏRİN üzündən gülüş əskik olmayacaq
Astroloqların proqnozlarına görə, gələn ay bəzi bürcləri xoş hadisələr və sevindirici xəbərlər gözləyir.
Milli.Az xəbər verir ki, bu bürclərin nümayəndələri həm şəxsi həyatlarında, həm də karyeralarında uğurlu dönəm yaşayacaqlar.
Onların üzündən gülüş əskik olmayacaq.
Şir bürcü
Şir bürcləri üçün gələn ay pozitiv enerjilərlə dolu olacaq. Onlar iş həyatında yeni imkanlarla qarşılaşacaq, verdikləri qərarlar isə uğur gətirəcək. Sevdikləri insanlarla münasibətlərdə də harmoniya yaranacaq.
Tərəzi bürcü
Tərəzilər üçün gözlənilməz sürprizlər var. Ətrafındakı insanlardan dəstək görəcək, uzun müddətdir planlaşdırdığı arzuların reallaşmasına şahid olacaq. Bu bürcün nümayəndələri gələn ayı sevinc dolu keçirəcəklər.
Oxatan bürcü
Oxatanlar üçün sevgi və münasibətlərdə xüsusi yüksəliş dövrü başlayır. Onlar özlərini daha xoşbəxt hiss edəcək, həyat enerjiləri artacaq. Yeni tanışlıqlar da onlara sevinc bəxş edə bilər.
Ümumiyyətlə, gələn ay Şir, Tərəzi və Oxatan bürcləri üçün xoşbəxtlik və gülüşlərlə yadda qalacaq.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре