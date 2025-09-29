https://news.day.az/azerinews/1784172.html "Maşına ehtiyacım var" - Əməkdar artist Əməkdar artist Elza Seyidcahan açıqlaması ilə diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, maşınsız qalan bəstəkar-müğənni bu barədə "Günə Uğurla" verilişində danışıb. "Maşınımı satmışam. Xalam oğlu köməkçimdir, həm də avtomobili var. O, məni aparır, ehtiyac yoxdur. Oğlumun vaxtı olanda aparıb-gətirir. Maşın ikinci evdir.
"Maşına ehtiyacım var" - Əməkdar artist
Əməkdar artist Elza Seyidcahan açıqlaması ilə diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, maşınsız qalan bəstəkar-müğənni bu barədə "Günə Uğurla" verilişində danışıb.
"Maşınımı satmışam. Xalam oğlu köməkçimdir, həm də avtomobili var. O, məni aparır, ehtiyac yoxdur. Oğlumun vaxtı olanda aparıb-gətirir. Maşın ikinci evdir. Çəkilişlər, geyimlərim olur. Qarderobuma görə özüm avtomobili idarə etmək istəyirəm. Bir gündə neçə verilişə gedirik. Hər dəfə maşından evə daşımaq çətindir.
Arzu edirəm ki, tezliklə avtomobil alam. Yaxşı avtosalonlarımız var. Sənət insanlarına güzəştlər edirlər, şərtlərə baxacağam".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре