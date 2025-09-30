https://news.day.az/azerinews/1784401.html Nəfəsin cangüdənindən fanatına KOBUDLUQ - VİDEO Müğənni Nəfəs məkanların birində səhnə alıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi mahnılarını ifa edən zaman səhnəyə yaxınlaşmaq istəyən gənc fanatına qarşı mühafizəçi tərəfindən kobudluq edilib. Əl hərəkəti ilə gənci itələyən müğənninin cangündəni tənqid hədəfi olub. Müzakirələrə səbəb olan görüntünü təqdim edirik:
Müğənni Nəfəs məkanların birində səhnə alıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi mahnılarını ifa edən zaman səhnəyə yaxınlaşmaq istəyən gənc fanatına qarşı mühafizəçi tərəfindən kobudluq edilib.
Əl hərəkəti ilə gənci itələyən müğənninin cangündəni tənqid hədəfi olub.
Müzakirələrə səbəb olan görüntünü təqdim edirik:
