https://news.day.az/azerinews/1784471.html Anar İsmayılova “general-mayor” ali hərbi rütbəsi verilib - SƏRƏNCAM Polkovnik Anar Müslüm oğlu İsmayılova "general-mayor" ali hərbi rütbəsi verilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.
