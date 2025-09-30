https://news.day.az/azerinews/1784518.html "Səbail" braziliyalı yarımmüdafiəçi transfer edib "Səbail" növbəti əcnəbi futbolçunu heyətinə qatıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə I Liqa klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, Bayıl təmsilçisi Paulo Rikardonu (Paulinyo) rənglərinə bağlayıb. 25 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.
