"Səbail" braziliyalı yarımmüdafiəçi transfer edib

"Səbail" növbəti əcnəbi futbolçunu heyətinə qatıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə I Liqa klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumata görə, Bayıl təmsilçisi Paulo Rikardonu (Paulinyo) rənglərinə bağlayıb.

25 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.