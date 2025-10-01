Qırğızıstanda ölüm hökmü bərpa edilə bilər - SƏBƏB
Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov ölkədə xüsusilə ağır cinayətlərə görə ölüm hökmünün bərpasını təklif edib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı S.Japarovun mətbuat katibi Askat Alagözov feysbuk hesabında paylaşıb.
Onun sözlərinə görə, dövlət başçısı Prezident Administrasiyasının Hüquqi təminat şöbəsinin müdiri Murat Ukuşevə uşaqlara, qızlara və qadınlara qarşı cinayətlərə görə ən ağır cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan qanunvericilik dəyişiklikləri layihəsinin hazırlanmasını tapşırıb.
Bildirilib ki, burada əsas olaraq söhbət uşaqlara qarşı təcavüz, eləcə də qadınların təcavüz edilərək qətlə yetitilməsinə görə ölüm cəzasının tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, sentyabrın 27-də Qırğızıstanda 17 yaşlı Aysuluu adlı qız 1984-cü il təvəllüdlü A.K. adlı şəxs tərəfindən təcavüzə məruz qalaraq qətlə yetirilib. Hadisəni törədən şəxs saxlanılıb və müvəqqəti istintaq təcridxanasına yerləşdirilib. A.Alagözov bildirib ki, Aysuluunun qətlə yetirilməsinin araşdırılması S.Japarovun şəxsi nəzarəti altındadır.
Onu da bildirək ki, Qırğızıstanda ölüm cəzası 2007-ci ildə ləğv edilib. Ölkədə ən son ölüm hökmünün icrası isə 1998-ci ildə həyata keçirilib.
