Bakıda fantastik qiymətə kəmər satılır - FOTO
Bakıda fantastik qiymətə kəmər satılır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 1800-1900-cü illərdə hazırlandığı iddia edilən kəmərin gümüş, üzərindəki qaşların firuzə olduğu bildirilir.
Elan saytında kəmər alıcılara 25 000 manata təklif edilir.
