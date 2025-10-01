Bakıda fantastik qiymətə kəmər satılır

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 1800-1900-cü illərdə hazırlandığı iddia edilən kəmərin gümüş, üzərindəki qaşların firuzə olduğu bildirilir.

Elan saytında kəmər alıcılara 25 000 manata təklif edilir.