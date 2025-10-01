https://news.day.az/azerinews/1784793.html AMB-nin valyuta ehtiyatları sentyabrda 1%-ə yaxın artıb Bu günə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 11,310 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Bu barədə Day.Az AMB-yə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, bu, cari ilin sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 0,5% çoxdur. Eyni zamanda AMB-nin valyuta ehtiyatları ilin əvvəlinə nisbətən 3,2% artıb, son 1 ildə isə 4,1% azalıb.
