AMB-nin valyuta ehtiyatları sentyabrda 1%-ə yaxın artıb

Bu günə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 11,310 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

Bu barədə Day.Az AMB-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu, cari ilin sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 0,5% çoxdur.

Eyni zamanda AMB-nin valyuta ehtiyatları ilin əvvəlinə nisbətən 3,2% artıb, son 1 ildə isə 4,1% azalıb.