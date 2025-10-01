Atlantika sahillərində “Umberto” və “İmelda” qasırğaları evləri dağıdıb

ABŞ-nin Atlantika sahillərində "Umberto" və "İmelda" qasırğalarının yaratdığı güclü qabarma nəticəsində eyni vaxtda beş ev dağılıb və okean sularına qərq olub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.

 

Məlumata görə, hadisə ilə bağlı kadrlar sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Təbii fəlakət regionda böyük dağıntılara yol açıb.