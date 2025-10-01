https://news.day.az/azerinews/1784817.html Atlantika sahillərində “Umberto” və “İmelda” qasırğaları evləri dağıdıb ABŞ-nin Atlantika sahillərində "Umberto" və "İmelda" qasırğalarının yaratdığı güclü qabarma nəticəsində eyni vaxtda beş ev dağılıb və okean sularına qərq olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, hadisə ilə bağlı kadrlar sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Atlantika sahillərində “Umberto” və “İmelda” qasırğaları evləri dağıdıb
ABŞ-nin Atlantika sahillərində "Umberto" və "İmelda" qasırğalarının yaratdığı güclü qabarma nəticəsində eyni vaxtda beş ev dağılıb və okean sularına qərq olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Məlumata görə, hadisə ilə bağlı kadrlar sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Təbii fəlakət regionda böyük dağıntılara yol açıb.
