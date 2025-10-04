“Google” neyroşəbəkənin tətbiqi çərçivəsində 100-dən çox dizayneri işdən çıxarıb
"Google" dizayn sahəsində 100-dən çox iş yerini ixtisar edib. Hesabata görə, bu həftənin əvvəlində bulud texnologiyaları bölməsinin "istifadəçi təcrübəsinin kəmiyyət tədqiqatları" və "platformalar və xidmətlərlə iş təcrübəsi" şöbələrində, eləcə də bir sıra digər şöbələrdə çalışan əməkdaşlar ixtisar edilib.
Day.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, bu mövqelər adətən istifadəçi davranışını başa düşmək və məhsul dizaynını formalaşdırmaq üçün məlumatlardan, sorğulardan və digər alətlərdən istifadəni nəzərdə tutur. Hesabatda əlavə olunur ki, bulud texnologiyalarının inkişafı üzrə bəzi komandalar yarıya endirilib, ixtisarların çoxu ABŞ-da işləyən əməkdaşlara aid olub.
Hesabata görə, bəzi işçilərə "Google"da başqa vəzifə tapmaq üçün dekabrın əvvəlinə qədər vaxt verilib. Bu ixtisarlar "Google"un süni intellekt infrastrukturuna investisiyaların artması ilə bağlı daha geniş dəyişikliklərin bir hissəsidir. Keçən ay "Wired" jurnalı "Gemini" və "AI Overviews" kimi süni intellekt alətləri üzərində işləyən 200-dən çox podratçının işdən çıxarıldığını bildirdi.
Həmin məlumatda əməkhaqqı və iş şəraiti ilə bağlı gərgin münasibətlər qeyd edilib. Bəzi əməkdaşlar hesab edirlər ki, işdən çıxarılma qismən aşağı əməkhaqqı və iş yerlərindəki qeyri-müəyyənliyə etirazları sakitləşdirmək məqsədi daşıyır.
Hələ fevral ayında "Google" bulud hesablama bölməsində çalışan əməkdaşları "biznesimiz üçün kritik və uzunmüddətli uğurumuzu təmin edən" kimi təsvir edilən sahələrə diqqət yetirmək üçün işdən çıxarmışdı.
