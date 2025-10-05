https://news.day.az/azerinews/1785744.html Azərbaycan boksçuları III MDB Oyunlarında ikinci qızıl medal qazanıblar III MDB Oyunlarında oğlan boksçular arasında final döyüşləri davam edir. Trend-in məlumatına görə, Azərbaycan millisinin boksçusu Əli Əliyev (48 kiloqram çəki dərəcəsi) Tacikistan təmsilçisi Azamjon Hasanova qalib gələrək qızıl medala layiq görülüb.
Azərbaycan boksçuları III MDB Oyunlarında ikinci qızıl medal qazanıblar
III MDB Oyunlarında oğlan boksçular arasında final döyüşləri davam edir.
Trend-in məlumatına görə, Azərbaycan millisinin boksçusu Əli Əliyev (48 kiloqram çəki dərəcəsi) Tacikistan təmsilçisi Azamjon Hasanova qalib gələrək qızıl medala layiq görülüb.
Qeyd edək ki, budan əvvəl digər boksçumuz Qardaş Rəhimov (46 kiloqram) Özbəkistan təmsilçisi Utkirbek Norkosimova qalib gələrək Azərbaycan millisinin ilk qızıl medalını qazanıb.
