Azərbaycan bərpa olunan enerji mənbələri sahəsində Almaniya ilə birgə layihələrin həyata keçirilməsi üçün böyük perspektivlər görür - Nazir müavini
Azərbaycan bərpa olunan enerji mənbələri sahəsində Almaniya ilə birgə layihələrin həyata keçirilməsi üçün böyük perspektivlərin olduğunu görür.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın iqtisadiyyat nazirinin müavini Səməd Bəşirli "Maliyyə kəsişməsində innovasiyalar və texnologiyalar" mövzusunda İxracın Maliyyələşməsi üzrə Yüksək Səviyyəli Almaniya-Azərbaycan Konfransında deyib.
"Energetika bizim tərəfdaşlığımızın təməl daşlarından biri olaraq qalır. Azərbaycan Almaniyaya xam neft və neft-kimya məhsullarının etibarlı tədarükçüsüdür.
Qlobal enerji sisteminin transformasiyası fonunda biz bərpa olunan enerji mənbələri və enerji səmərəliliyi sahəsində əməkdaşlığımızı genişləndiririk. Almaniyanın külək və günəş enerjisi sahəsindəki liderliyi, mühəndislik potensialı və inkişaf etmiş maliyyələşmə alətləri həm quruda, həm də dənizdə həyata keçiriləcək külək və günəş layihələrinin inkişafı baxımından xüsusilə əhəmiyyət daşıyır. Xəzər regionu külək enerjisi sahəsində yüksək potensiala malikdir və biz birgə layihələrin həyata keçirilməsi, istehsal zəncirlərinin qurulması və xidmət sahələrinin inkişafı üçün böyük imkanlar görürük",- deyə o bildirib.
