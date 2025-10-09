Valideynlərə bağçalarla bağlı ŞAD XƏBƏR
"AzInTelecom" tərəfindən Bakı şəhərində yerləşən iki uşaq bağçasında yeni üztanıma məhsulu ("SİMA Access") pilot layihə kimi uğurla sınaqdan keçib və hazırda tətbiq olunma mərhələsindədir.
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Trend-ə açıqlamasında "AzInTelecom"un ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsinin əməkdaşı Amin Nəzərli deyib.
O, sistemin işlənmə mexanizmindən bəhs edib: "Əvvəlcədən müəllim, şagird və valideynlər bu məhsul üzrə üztanıma qeydiyyatından keçəcəklər. "SİMA Access"də əvvəlcədən üztanıma qeydiyyatından keçməyən şəxslər isə müəssisəyə buraxılmayacaqlar. Bu isə təhlükəsizlik baxımından xüsusi önəm kəsb edir".
A. Nəzərli vurğulayıb ki, bu məhsulun ölkədə geniş sferada təqdim edilməsi də istisna edilmir: "SİMA Access", təkcə tədris müəssisələrində deyil, eyni zamanda gələcəkdə yaşayış binalarının, iş müəssisələrinin girişində də quraşdırıla bilər. Əsas məqsəd təhlükəsizlik məqsədilə kənar şəxslərin müvafiq müəssisələrə girişinin qarşısını almaqdır".
