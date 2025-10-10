Əminə Yusifqızı ilə vida mərasiminin məkanı açıqlandı

Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi bu gün saat 12:00-da Təzəpir məscidində keçiriləcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Qafqazinfo"nun sorğusuna cavab olaraq Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, Xalq artisti ötən gün 89 yaşında vəfat edib.