Əminə Yusifqızı ilə vida mərasiminin məkanı açıqlandı

Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi bu gün saat 12:00-da Təzəpir məscidində keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Qafqazinfo"nun sorğusuna cavab olaraq Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, Xalq artisti ötən gün 89 yaşında vəfat edib.
