Turistlər "Rent a Car"dan götürdükləri maşınla təhlükəli anlar yaşadılar

Azərbaycana turist kimi gələn ərəblərin daha bir videosu gündəm olub. 

Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. 

Bir qrup turist "Rent a Car"dan götürdükləri avtomobillə təhlükəli anlar yaşayıblar.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl ərəb turistlərin Qubadan görüntüləri yayılmışdı. 

Onların "Rent a Car"dan kirayələdiyi avtomobillərlə "bacarıqlarını" nümayiş etdirməsi birmənalı qarşılanmayəb.

Belə ki, onlar dağın ətəyində götürdükləri ciplərlə driftlər ediblər. Turistlərə haqq qazandıranlar da olub, əksinə qınayanlar da.

Həmin görüntüləri təqdim edirik: