Turistlər "Rent a Car"dan götürdükləri maşınla təhlükəli anlar yaşadılar - VİDEO
Azərbaycana turist kimi gələn ərəblərin daha bir videosu gündəm olub.
Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Bir qrup turist "Rent a Car"dan götürdükləri avtomobillə təhlükəli anlar yaşayıblar.
Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl ərəb turistlərin Qubadan görüntüləri yayılmışdı.
Onların "Rent a Car"dan kirayələdiyi avtomobillərlə "bacarıqlarını" nümayiş etdirməsi birmənalı qarşılanmayəb.
Belə ki, onlar dağın ətəyində götürdükləri ciplərlə driftlər ediblər. Turistlərə haqq qazandıranlar da olub, əksinə qınayanlar da.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
