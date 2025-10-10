https://news.day.az/azerinews/1787105.html Bu deputatın mandatına xitam veriləcək - FOTO Milli Məclisin üzvü Ramil Həsən deputat fəaliyyətini dayandıracaq. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə millət vəkili parlamentin bugünkü iclasında çıxışı zamanı bildirib. Mərkəzi Seçki Komissiyası onun mandatına xitam verəcək.
Bu deputatın mandatına xitam veriləcək - FOTO
Milli Məclisin üzvü Ramil Həsən deputat fəaliyyətini dayandıracaq.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə millət vəkili parlamentin bugünkü iclasında çıxışı zamanı bildirib.
Mərkəzi Seçki Komissiyası onun mandatına xitam verəcək.
Xatırladaq ki, R.Həsən iyunun 12-də Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən 14-cü plenar sessiyasında Baş katib seçilib. O, yeni vəzifəsinə oktyabrın 15-dən başlayacaq.
