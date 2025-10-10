Qəzadan sonra yaralıların müalicəsinə 70 min xərclədi - Ölənlərin ailəsi şikayətçi olmadı
Ötən ilin iyulunda Beyləqanda yüksək sürətlə ağır qəza törətmiş 1978-ci il təvəllüdlü Ramiz Xankişiyevin məhkəməsi başa çatıb.
Day.Az qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə hökm elan edilib.
Bildirilib ki, hadisə gecə saat 23 radələrində rayonun Heydər Əliyev prospektində - işıqforun yaxınlığında qeydə alınıb.
R.Xankişiyev həmin vaxt sürət həddinin saatda 50 kilometr təyin edildiyi yerdə "Mercedes" markalı avtomobilini 110-la idarə edib. Nəticədə avtomobil işıqforun yaxınlığında "Hyundai" markalı maşına çırpılıb.
Hadisə zamanı "Hyundai"də olan 1958-ci il təvəllüdlü Nizami Hüseynov və onun qardaşı arvadı 1965-ci il təvəllüdlü Sabirə Məmmədova həlak olub. R.Xankişiyev, eləcə də "Hyundai"də olan 1987-ci il təvəllüdlü Nərgiz Hüseynova, onun iki övladı ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Sürücü qəzada yaralanan N.Hüseynova və övladlarının müalicəsi üçün 70 min manat ödəniş edib. Bundan sonra zərərçəkmiş tərəf rəsmi qaydada müraciət edərək sürücüdən şikayətçi olmadıqlarını, bu kimi hadisənin hər kəsin başına gələ biləcəyini bildiriblər.
Məhkəmə sürücünü Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü maddəsi ilə təqsirli bilib. Ona 4 il 5 ay azadlıqdan məhrumetmə və 3 il sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılması cəzası verilib. R.Xankişiyevin cəzasını məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməsi qeyd edilib.
Xatırladaq ki, bu tip müəssisələrdə cəza çəkən məhkumlara müəyyən şərtlər daxilində müəssisə hüdudlarından kənara çıxmağa icazə verilir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре