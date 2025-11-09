Prezident İlham Əliyev Hərbi paradla bağlı paylaşım edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi paradla bağlı paylaşım edib.

Day.Az paylaşımı təqdim edir:

"Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi parad"