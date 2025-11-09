https://news.day.az/azerinews/1794166.html Prezident İlham Əliyev Hərbi paradla bağlı paylaşım edib - VİDEO Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi paradla bağlı paylaşım edib. Day.Az paylaşımı təqdim edir: "Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi parad"
Prezident İlham Əliyev Hərbi paradla bağlı paylaşım edib - VİDEO
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi paradla bağlı paylaşım edib.
Day.Az paylaşımı təqdim edir:
"Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi parad"
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре