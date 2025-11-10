42 yaşlı qadın doğuş zamanı öldü

İmişlidə hamilə qadın xəstəxanada ölüb.

Day.Az APA-a istinadən xəbər verir ki, rayonun Cəfərli kənd sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Hətəmova Mirvari Əbülfət qızı 9 aylıq hamiləlik sancıları ilə İmişli doğum evinə yerləşdirilib.

Doğuş prosesində halı pisləşən 42 yaşlı qadın doğuş stolunda uşaq dünyaya gətirmədən ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. 