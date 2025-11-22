https://news.day.az/azerinews/1797159.html Yanğında ölən Samir Məhərrəmovla bağlı YENİ FAKT Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mirəli Seyidov küçəsində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğında ölən Samir Məhəmmədov binanın Mənzil Mülkiyyətçilərinin Müştərək Cəmiyyətinin (MMMC) sədri olub. Bu barədə Trend-ə bina sakinləri məlumat verib.
Yanğında ölən Samir Məhərrəmovla bağlı YENİ FAKT
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mirəli Seyidov küçəsində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğında ölən Samir Məhəmmədov binanın Mənzil Mülkiyyətçilərinin Müştərək Cəmiyyətinin (MMMC) sədri olub.
Bu barədə Trend-ə bina sakinləri məlumat verib.
Sakinlərin məlumatına görə, yanğında həyatını itirən şəxs binada sakinlər tərəfindən seçilib.
Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində tüstüdən 3 nəfər boğularaq ölüb, azı 20 nəfər isə zəhərlənib. Hazırda zəhərlənənlərdən 7 nəfərin müalicəsi KTM-in Toksikologiya şöbəsində davam etdirilir. Onlardan 6 nəfərin vəziyyəti orta ağır, 1 nəfər azyaşlının vəziyyəti isə ağır olaraq qiymətləndirilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре