“Silk Way Star” müsabiqəsinin finalını təqribən 120 milyon tamaşaçı izləyib
"Silk Way Star" beynəlxalq vokal müsabiqəsinin möhtəşəm finalının nəticələri bu gün Astanada keçirilən mətbuat konfransında açıqlanıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu, Azərbaycan da daxil olmaqla 12 ölkədən ifaçıları bir araya gətirən Asiyanın ilk böyük layihəsidir.
Təşkilatçılar tamaşaçı səsverməsinin və beynəlxalq münsiflər heyətinin qiymətləndirmələrinin ümumiləşdirilmiş nəticələrini təqdim ediblər. Səsvermədə müxtəlif ölkələrdən 508.287 nəfər iştirak edib ki, bu da regional vokal televiziya layihəsi üçün ən yüksək rəqəmlərdən biri və müsabiqəyə geniş beynəlxalq marağın sübutudur.
Yekun təsnifat birləşdirilmiş sistemlə müəyyən edilib - 50 faiz tamaşaçı səsi, digər 50 faiz münsiflər heyətinin qiymətləndirməsi.
"Silk Way Star" müsabiqəsinin qalibi monqol müğənnisi Mişel Cozef olub.
Ümumilikdə, 43 ölkədən olan tamaşaçılar öz favoritlərinə səs veriblər. Səslərin əksəriyyəti Qazaxıstan, Çin, Monqolustan, ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Almaniya, Sinqapur, İndoneziya, Özbəkistan, Gürcüstan və Malayziyadan gəlib.
Final Qazaxıstanın "Jibek Jolı" telekanalında canlı yayımlanıb. Paralel yayımlar, həmçinin Qırğızıstanda "Muzıka" və "Mədəniyyət", Azərbaycanda "Space TV", Tacikistanda "Safina TV", Monqolustanda isə UBS və AIST GLOBAL kanalları tərəfindən yayımlanıb.
Ümumilikdə, finala dünyanın televiziya və yayım xidmətlərində canlı olaraq təxminən 120 milyon izləyici baxıb. Növbəti müsabiqənin Çində keçiriləcəyi bildirilib.
"Silk Way Star" layihəsi Qazaxıstan Prezidentinin Televiziya və Radio Kompleksi ilə Çin Media Qrupu arasında bağlanmış müqavilə çərçivəsində həyata keçirilib.
"Silk Way Star" Asiyanın mədəni müxtəlifliyini birləşdirən bir platformaya çevrilib.
Layihə musiqinin ölkələr arasında qarşılıqlı anlaşmanı necə gücləndirdiyini və dialoq üçün məkan yaratdığını nümayiş etdirib.
