Hibrid və ideoloji təhdidlər – Ekspertlər “Baku Network” platformasında - FOTO - VİDEO
"Bakı Şəbəkəsi" ("Baku Network") Təhlil və Araşdırmalar İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə növbəti dəyirmi masa keçirilib. Azernews.az onlayn qəzetinin baş redaktor müavini Elnur Ənvəroğlunun moderatorluğu ilə baş tutan dəyirmi masada hibrid və ideoloji müharibələr, xaricdən gələn zərərli təsirlər və təhdidlər, saxta xəbərlər, süni intelekt vasitəsilə həyata keçirilən savaşlar müazakirə edilib. E.Ənvəroğlu bildirib ki, bu gün top-tüfəngsiz müharibəyə qədəm qoymuşuq: Bu, informasiya müharibəsidir. Hazırda böyük dövlətlər informasiyanı kiçik dövlətlərə qarşı silah kimi istifadə edir.
Azərbaycan Mətbuat Şurasının (MŞ) Beynəlxalq əlaqələr komissiyasının sədri, əməkdar jurnalist Müşfiq Ələsgərli qeyd edib ki, informasiya müharibəsini daha sərt, qəddar formada aparmaq üçün yeni mexanzimlər ortaya çıxıb: Bundan öncə ənənəvi media ilə informasiya müharibəsi aparılırdısa, bu gün onları rəqəmsal platformalar əvəz edib. Həmin rəqəmsal platformalar imkan verir ki, dezinformasiyalar hər bir evə çatsın. Ümumiyyətlə dünyada istehsal olunan informasiyaların 80%-i saxta informasiyalardan ibarət olur. Yanlış xəbərlərin 66%-i sosial şəbəkələr üzərindən yayılır.
Siyasi ekspert Murad Sadəddinov isə deyib ki, bütün dövrlərin öz informasiya aləti olub: Ötən dövrdə bu vərəq-kağız idi. Hazırda isə hər birimizin əlində olan telefonlardır. Telefonlarımız qısa müddətdə böyük kütləni ələ əla bilir. Süni itellektlə bağlı bugün Azərbaycana qarşı böyük təbliğat kompaniyaları aparılır. Biz həmin materiallara baxdığımız zaman onun süni itellekt məhsulu olduğunu anlaya bilirik. Deməli digərlərinin də bundan agah olmasına çalışmalıyıq, bununla bağlı bir mexanizm hazırlanmalıdır.
Daha sonra "Bakı Şəbəkəsi" Araşdırmalar və Təhlil İctimai Birliyinin rəhbəri Elçin Alıoğlu çıxış edib: İnformasiya müharibəsində İsrailin təcrübəsindən yararlana bilərik.
İsraildə xüsusi proqram var ki, ölkə əleyhində yayılan yanlış informasiyaları dərhal tapır və dövlətin mənafelərinə zidd xəbər kimi qeydə alır. İsraildə bəzi hallarda wifi kəsilir və xüsusi proqramla gps vasitəsilə 100-200 hətta 1 kilometr məsafəyə xəbərləşmə təmin edilir. Əsas məsələ gps-dir. Buna görə Çinlilər və ruslar yeni gsp-siz proqramlar yaradıblar. Maksimum 5 ildən sonra telekanallar da qəzet kimi köhnə media sayılacaq. Hazırda qərb mediası faktdan emosional jurnalistikaya keçid edib. Trend BİA-nın direktor müavini, siyasi şərhçi Sahil Kərimli isə vurğulayıb ki, cəmiyyətin doğru informasiya ilə təmin olunmasında həm yerli telekanalların, həm yerli media qurumlarının, hətta qəzetlərin böyük rolu var: Azərbaycana qarşı aparılan informasiya savaşı illər öncə daha çox qərəzli mövqe və qaralama ilə seçilirdi. Zaman keçdikcə həmin dairələr gördülər ki, Azərbaycana qarşı bu təzyiq işləmir. Bundan sonra həmin dairələr hibrid savaşa keçdilər. Hibrid savaş süni intellekt vasitəsilə həyata keçirilir və təhlükəli tendensiyadır. Amma inanmıram ki, Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti süni intellektlə hazırlanan saxta görüntü və xəbərləri doğru bilsinlər. Gələcəkdə də süni intellekt vasitəsilə Azərbaycana qarşı hər hansı təhlükəli nələrsə hazırlanacaqsa, cəmiyyət buna hazır olmalıdır.
