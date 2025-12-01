Azərbaycanlı bloger evinə robot aldı

Tanınmış bloger Elmira Namazova evinə robot alıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o sosial şəbəkə hesabında bildirib.

Bloger qeyd edib ki, artıq evlərinin yeni sakini var.

Elmiranın paylaşımı müzakirlərə səbəb olub. Blogerin robotu izləyicilərinin xeyli təəccübləndirib.

Həmin videonu təqdim edirik: