Azərbaycanlı bloger evinə robot aldı - VİDEO
Tanınmış bloger Elmira Namazova evinə robot alıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o sosial şəbəkə hesabında bildirib.
Bloger qeyd edib ki, artıq evlərinin yeni sakini var.
Elmiranın paylaşımı müzakirlərə səbəb olub. Blogerin robotu izləyicilərinin xeyli təəccübləndirib.
Həmin videonu təqdim edirik:
