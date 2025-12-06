https://news.day.az/azerinews/1800437.html Murad Dadaşovun oğlunun toyudur - VİDEO Xalq artisti Murad Dadaşov oğlu Kamala toy edir. Day.Az xəbər verir ki, məclis paytaxtın məşhur restoranların birində keçirilir. Gecədən gəlinlə bəyin, qonaqların videoları paylaşılmayıb. Tədbirin əsas müğənnisi Əməkdar artist Xəyyam Nisanov, gecənin aparıcıları isə Tural Əsədovla Leyla Quliyevadır.
