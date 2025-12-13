Xəzər dənizində zəlzələ olub

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 20:33-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub.

Zəlzələnin ocağı 72 kilometr dərinlikdə yerləşib.