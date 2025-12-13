https://news.day.az/azerinews/1802220.html Xəzər dənizində zəlzələ olub Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 20:33-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub. Zəlzələnin ocağı 72 kilometr dərinlikdə yerləşib.
