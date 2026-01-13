Gördüyünüz hər vakansiyaya inanmayın - İş təklifi adı altında vətəndaşları aldadırlar - VİDEO - VİDEO
Çin mənşəli Tiens adlı şirkətin nümayəndələri şəbəkə marketinqi adı altında boş vakansiyalar vəd edərək insanları aldadır və vaxtlarını boşa sərf etdirir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, iddialara görə, özlərini işə qəbul üzrə nümayəndə kimi təqdim edən şəxslər real vakansiya olmadan vətəndaşları görüşlərə dəvət edirlər.
Bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb.Görüş zamanı iş əvəzinə şəbəkə marketinqi sistemi təqdim olunur və gəlir vədləri verilir. Müraciət edən şəxslər isə nəticədə nə işlə təmin olunur, nə də vəd edilən qazancı əldə edə bilirlər.
Şikayətçilərin sözlərinə görə, Tiens adı altında fəaliyyət göstərən bu qurumda əsas məqsəd məhsul satışı deyil, yeni insanların şəbəkəyə cəlb edilməsidir. İddia olunur ki, vakansiya elanları yalnız diqqət çəkmək məqsədi daşıyır və real iş imkanı təqdim edilmir. Bu səbəbdən vətəndaşlar vaxt itkisi və maddi zərərə məruz qala bilirlər.
