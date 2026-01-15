Azərbaycanda bu şəxslər hər ay 200 manat müavinət ala bilər - QAYDALAR
Azərbaycanda vətəndaşların sosial rifahını təmin etmək üçün müxtəlif sosial müavinətlər mövcuddur. Bu müavinətlər arasında ailə başçısını itirmiş şəxslərə, 1 yaşınadək uşağı olan aztəminatlı ailələrə və əlilliyi olan şəxslərə verilən dəstək xüsusi yer tutur.
Day.Az xəbər verir ki, bu müavinətlərdən biri də uşağı əlilliyi olan ailələr üçün sosial müavinətdir. Bu müavinətin məqsədi uşağın tibbi baxımı, xüsusi təhsil və gündəlik ehtiyaclarının ödənilməsi, eyni zamanda ailənin maddi yükünün yüngülləşdirilməsidir.
Uşağı əlilliyi olan ailələr üçün təyin olunan müavinətin məbləği aylıq təxminən 100-200 manat səviyyəsindədir və uşağın əlillik dərəcəsi ilə ailənin sosial vəziyyətinə görə dəyişir. Müavinətin təyin olunması üçün uşağın əlillik dərəcəsini təsdiq edən sənəd, valideynlərin şəxsiyyət vəsiqəsi və digər tələb olunan sənədlər təqdim edilməlidir.
Müraciət etmək üçün ərazi üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Mərkəzinə baş çəkmək kifayətdir. Mərkəz işçiləri sənədləri qəbul edir, yoxlayır və müavinətin təyin olunmasını həyata keçirirlər. Həmçinin bəzi hallarda elektron müraciət imkanları da mövcuddur.
Bu müavinət ailələr üçün vacib sosial dəstəkdir, lakin çoxları hələ də onun mövcudluğundan xəbərsizdir.
Elvin Səxavətoğlu
Day.Az
