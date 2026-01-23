https://news.day.az/azerinews/1811550.html “Amazon” 15 minə yaxın işçini ixtisar edir Amerika korporasiyası Amazon gələn həftə işçilərin ixtisarının ikinci mərhələsini həyata keçirməyi planlaşdırır. Təxminən 14 min əməkdaş işdən çıxarılma riski altındadır. Trend bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Amerika korporasiyası Amazon gələn həftə işçilərin ixtisarının ikinci mərhələsini həyata keçirməyi planlaşdırır. Təxminən 14 min əməkdaş işdən çıxarılma riski altındadır.
Trend bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ixtisarlar Amazon Web Services, pərakəndə satış bölməsi, Prime Video və insan resursları departamentini əhatə edəcək. Agentlik vurğulayır ki, bu addımlar şirkətin ümumilikdə təxminən 30 min əməkdaşın işdən azad edilməsi məqsədinə uyğun aparılır və bu, Amazon tarixində ən böyük ixtisar dalğası olacaq.
2022-ci ildə şirkət artıq 27 min əməkdaşını ixtisar edib.
