Benzinlə bağlı yeni

Bir sıra mallar, o cümlədən, avtomobil benzini üçün rüsumlar ayrıca müəyyən ediləcək.

Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov Qərar imzalayıb.

"Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri"ndə dəyişiklik edilməsi ilə bağlı imzalanan Qərar 30 gündən sonra qüvvəyə minəcək.