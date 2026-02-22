https://news.day.az/azerinews/1817708.html Alimlər Günəşdə ləkələrin tam yoxa çıxdığını bildirdi Günəşdə tünd ləkələr müşahidə edilmir. Day.Az bildirir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun Günəş Astronomiyası Laboratoriyası "Telegram" kanalında yazıb. Qeyd edilib ki, "Günəşdə hətta ən kiçik bir nöqtə belə müşahidə edilmir." Ulduz hazırda "heç bir xüsusiyyəti olmayan ideal bir disk" kimi görünür.
Alimlər günəş ləkələrinin ulduzun ayrılmaz hissəsi olduğunu və onun maqnit sahəsinin səbəb olduğunu aydınlaşdırdılar. Tünd ləkələr ən yüksək maqnit axını konsentrasiyası olan ərazilərdə əmələ gəlir və onlar yalnız son dərəcə aşağı aktivlik zamanı tamamilə yox olur.
