8 Martla bağlı qatarların hərəkət cədvəli

ADY 8 Martla əlaqədar qatarların hərəkət cədvəlində dəyişiklik edib.

Qurumdan Day.Az-a bildirilib ki, 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Gününün bazar gününə düşməsi ilə əlaqədar 9 mart bazar ertəsi qeyri-iş günü kimi təsdiqlənib.

 

"Bu səbəbdən 7, 8 və 9 mart tarixlərində Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı və Bakı-Xırdalan-Bakı marşrutları üzrə qatarlar şənbə-bazar günlərinin qrafiki üzrə hərəkət edəcəklər",- ADY-dən əlavə edilib.