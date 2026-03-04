https://news.day.az/azerinews/1820035.html Süni intellekt çat-botlarının Azərbaycan bazarındakı payı barədə məlumatlar açıqlanıb Bu ilin fevral ayında "OpenAI" tərəfindən yaradılmış süni intellekt modeli "ChatGPT"nin Azərbaycan bazarındakı payı 79,98 faizədək azalıb. Day.Az bu barədə "Global Stats" Statistika Mərkəzinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, cari ilin fevral ayında Azərbaycanda "ChatGPT"dən istifadə əvvəlki ayla müqayisədə 0,51 faiz bəndi azalıb.
