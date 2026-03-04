Piylənmədən əziyyət çəkən uşaqların sayı 2040-cı ilə qədər 228 milyona çatacaq - Yeni hesabat
Dünyada piylənmədən əziyyət çəkən uşaq və yeniyetmələrin sayının 2025-ci ildəki 177 milyondan 2040-cı ilə qədər 228 milyona çatacağı proqnozlaşdırılır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dünya Piylənmə Federasiyasının yeni hesabat yayıb.
Bu proqnoz uşaqlıq dövründə piylənmənin dünyada sürətlə artdığı barədə xəbərdarlıq edən 2026-cı il "Ümumdünya piylənmə atlası" hesabatında dərc edilib.
Hesabatda qeyd olunur ki, uşaqlarda piylənmə görünməmiş dərəcədə artır və bu tendensiya əsas qlobal ictimai səhiyyə probleminə çevrilir. Atlasa görə, 5-19 yaşlı uşaqlar arasında piylənmənin qlobal yayılmasının 2025-ci ildəki 8,7%-dən 2040-cı ilə qədər 11,9%-ə çatacağı gözlənilir. Bununla yanaşı, azyaşlılarda piylənmənin artmasının qlobal qidalanma tendensiyalarında böyük bir dəyişikliyi təmsil etdiyi bildirilir.
Yeni hesabatda 2026-2027-ci illər arasında piylənmə ilə yaşayan məktəbyaşlı uşaqların sayının dünyada ilk dəfə çəki azlığı olanları keçəcəyi təxmin edilir. 2010-cu ildən bəri 180-dən çox ölkədə uşaqlarda artıq çəki və piylənmə hallarının artması müşahidə olunub.
Səhiyyə mütəxəssisləri bildirirlər ki, mövcud tendensiyalar davam edərsə, 2040-cı ilə qədər 5-19 yaş arası ən azı 120 milyon uşaqda yüksək bədən kütlə indeksi ilə əlaqəli xroniki xəstəliklərin erkən əlamətləri inkişaf edə bilər.
