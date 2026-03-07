Damarları açır, öd kisəsini təmizləyir: - Mətbəxinizdəki möcüzəvi ikili
Mətbəximizin ən sadə məhsullarından olan qatıq və kətan toxumu bir araya gəldikdə bədən üçün əsl "təmizlik süpürgəsi" rolunu oynayır. Bu ikili xüsusilə damarların keçiriciliyini artırmaq və öd yollarını safradan təmizləmək baxımından əvəzsizdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirirlər ki, kətan toxumu tərkibindəki yüksək Omega-3 və liflər sayəsində, qatıq isə probiotik gücü ilə bir-birini tamamlayaraq orqanizmi daxildən bərpa edir.
Kətan toxumu qan damarlarının elastikliyini qoruyan və iltihabı azaldan yağ turşuları ilə zəngindir.
Kətan toxumunun tərkibindəki liflər bağırsaqlarda pis xolesterolun sorulmasının qarşısını alır, bu da damar tıxanıqlığı riskini minimuma endirir.
Damarların divarlarını təmizləyərək qanın daha rahat hərəkət etməsini təmin edir, infarkt riskini azaldır.
Qatıqla birləşən kətan toxumu həzm sistemində əsl detoks effekti yaradır.
Kətan toxumu öd ifrazını stimullaşdırır, bu da öd kisəsində durğunluğun (çöküntünün) qarşısını alır və daş yaranma ehtimalını azaldır.
Bu ikili bağırsaq peritstaltikasını sürətləndirərək toksinlərin bədəndən sürətlə atılmasına kömək edir.
Ən effektiv nəticə üçün bir kasa təbii qatığa 1 xörək qaşığı üyüdülmüş kətan toxumu əlavə edərək qarışdırın. Bu qarışımı axşam yatmazdan 2 saat əvvəl və ya səhər yeməyindən öncə ac qarına istehlak etmək tövsiyə olunur.
