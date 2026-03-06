Bazarda qadının qısa geyimi QALMAQAL yaratdı - VİDEO
Quba rayonunda baş verən hadisə yerli sakinlər arasında müzakirə mövzusuna çevrilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, rayona istirahət məqsədilə gələn bir qadın bazar ərazisinə gedərkən qeyri-adi və açıq geyim tərzi ilə diqqət çəkib. Hadisənin Quba şəhərindəki bazar ərazisində baş verdiyi bildirilir.
Şahidlərin sözlərinə görə, qadının geyimi ətrafdakı insanların, xüsusilə də satıcıların diqqətini çəkib. Bəzi sakinlər onun geyiminin bazar mühiti üçün uyğun olmadığını bildirərək iradlarını dilə gətiriblər.
Bundan sonra tərəflər arasında mübahisə yaranıb və söz mübadiləsi baş verib. Nəticədə qadın mübahisənin böyüməməsi üçün bazar ərazisini tərk etmək məcburiyyətində qalıb.
Hadisə ilə bağlı görüntülərin sosial şəbəkələrdə yayılması istifadəçilər arasında müxtəlif fikirlərin səsləndirilməsinə səbəb olub.
