https://news.day.az/azerinews/1820589.html Azərbaycanda bu şəxslərə bayramla əlaqədar pul verildi - MƏBLƏĞ 8 Mart - Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycanda bir sıra Universitetlərdə xanım əməkdaşlara pul mükafatları verilib. Day.Az "Yeni Sabah"a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Universitetlərin rektorları əmr imzalayıb. Aşağıdakı Universitetlərin xanım əməkdaşları mükafatlandırılıb: Bakı Ali Neft Məktəbi - 300 AZN
Azərbaycanda bu şəxslərə bayramla əlaqədar pul verildi - MƏBLƏĞ
8 Mart - Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycanda bir sıra Universitetlərdə xanım əməkdaşlara pul mükafatları verilib.
Day.Az "Yeni Sabah"a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Universitetlərin rektorları əmr imzalayıb.
Aşağıdakı Universitetlərin xanım əməkdaşları mükafatlandırılıb:
Bakı Ali Neft Məktəbi - 300 AZN
İqtisad Universiteti (UNEC) - 150 AZN
Azərbaycan Texniki Universiteti - 150 AZN
Mingəçevir Dövlət Universiteti - 150 AZN
Naxçıvan Dövlət Universiteti - 100 AZN
Bakı Slavyan Universiteti - 100 AZN
ADPU Şəki filialı - 100 AZN.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре