Azərbaycanda bu şəxslərə bayramla əlaqədar pul verildi

8 Mart - Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycanda bir sıra Universitetlərdə xanım əməkdaşlara pul mükafatları verilib.

Day.Az "Yeni Sabah"a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Universitetlərin rektorları əmr imzalayıb. 

Aşağıdakı Universitetlərin xanım əməkdaşları mükafatlandırılıb:

Bakı Ali Neft Məktəbi - 300 AZN

İqtisad Universiteti (UNEC) - 150 AZN

Azərbaycan Texniki Universiteti - 150 AZN

Mingəçevir Dövlət Universiteti - 150 AZN

Naxçıvan Dövlət Universiteti - 100 AZN

Bakı Slavyan Universiteti - 100 AZN

ADPU Şəki filialı - 100 AZN.