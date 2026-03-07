BDYPİ sürücülərə müraciət edib
Bayram və həftəsonu ilə əlaqədar ardıcıllıq təşkil edən qeyri-iş günlərində respublika əhəmiyyətli, həmçinin turizm və istirahət bölgələrinə aparan avtomobil yollarında hərəkət intensivliyinin artacağı gözlənilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) sürücülərə müraciətində dqeyd olunub.
"Bu səbəbdən yollarda yarana biləcək təhlükələrin qarşısının alınması məqsədilə, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yol hərəkəti iştirakçılarını daha diqqətli və məsuliyyətli olmağa çağırır.
Sürücülərdən xahiş olunur ki:
- Hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər.
- Səhhətində problem olduğu halda, eləcə də yorğun, yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər.
- Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar və riskli ötmə manevrlərindən çəkinsinlər.
- Yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə ciddi əməl etsinlər.
- Səfərə çıxmazdan öncə nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə diqqət yetirsinlər.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün sürücülərə səfərləri zamanı ehtiyatlı olmağı və yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməyi tövsiyə edir", - müraciətdə bildirilib.
