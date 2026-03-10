Sevdiyiniz yemək xarakterinizdən xəbər verir
Alimlərin apardığı araşdırmaya görə, insanların seçdiyi yeməklər onların xarakter xüsusiyyətləri barədə müəyyən ipucları verə bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məlumata görə, qastronomik seçimlər bəzən insanın davranış modelini əks etdirir və hansı dadlara üstünlük verilməsi müəyyən xarakter xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirilir.
Araşdırmada qeyd olunur ki, acı və ədviyyəli yeməkləri sevənlər adətən riskə meylli, yeniliklərə açıq və dəyişiklikdən qorxmayan insanlar olurlar. Acımtıl dadı sevənlər - məsələn, şəkərsiz qəhvə və ya tünd şokolada üstünlük verənlər - bəzən daha sərt xarakterli kimi qiymətləndirilir.
Duzlu yeməkləri seçənlərin çevik, ambisiyalı və rəqabət ruhlu olduqları bildirilir. Şirniyyat sevənlər isə adətən daha mehriban və yumşaq xasiyyətli sayılır və başqalarına kömək etməyə daha meylli olurlar.
Bundan əlavə, turş dadı sevənlər özlərinə və ətrafdakılara qarşı daha tələbkar və həssas ola bilərlər. Pikant və mürəkkəb dad kombinasiyalarını seçənlər isə çox vaxt zövqlü və seçici insanlar kimi xarakterizə edilir.
Yəni yemək seçimləri insanın xarakterini tam müəyyən etməsə də, bəzi xüsusiyyətlərini əks etdirə bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре