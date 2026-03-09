https://news.day.az/azerinews/1820976.html Gəncədə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. APA-nın məlumatına görə, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan "VAZ 21010" ilə "Hyundai "markalı minik maşınları toqquşub. Qəza zamanı 4 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
