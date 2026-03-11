Xərçəngin dərmanı TAPILDI - Bu heyvan imiş
Xərçənglə mübarizə sahəsində aparılan yeni elmi araşdırma diqqət çəkən nəticələr ortaya qoyub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Yaponiya Qabaqcıl Elm və Texnologiya İnstitutunun alimləri Yapon ağac qurbağasının bağırsağında yaşayan bir bakteriyanın şişləri məhv etdiyini müşahidə ediblər.
Məlumdur ki, sürünənlər və amfibiyalar xərçəngə çox nadir hallarda tutulur. Bu faktı əsas götürən tədqiqatçılar qurbağa, salamandr və kərtənkələlərdən əldə edilən bağırsaq bakteriyalarının xərçəngə qarşı təsirini yoxlamaq üçün onları siçanlara köçürüblər.
Science Alert-in məlumatına görə, araşdırmada 45 fərqli bakteriya növü sınaqdan keçirilib. Onlardan doqquzu şişlərlə mübarizədə ciddi təsir göstərib. Ən güclü nəticə isə ağac qurbağasından əldə edilən "Ewingella americana" bakteriyasında müşahidə olunub.
Araşdırma nəticələrinə əsasən, bu bakteriyanın tək bir dozası siçanlarda şişləri kiçildib və tamamilə yox edib. Daha da diqqətçəkən məqam isə 30 gün sonra siçanlara yenidən xərçəng hüceyrələri verilməsinə baxmayaraq, növbəti ay ərzində heç bir şişin əmələ gəlməməsi olub.
Həmyaşıdlar tərəfindən qiymətləndirilən və Gut Microbes elmi jurnalında dərc olunan tədqiqat göstərib ki, "Ewingella americana" xərçəngə iki fərqli mexanizm üzərindən hücum edir. Alimlər bildiriblər ki, bu bakteriya şişləri mövcud müalicə üsullarının bir çoxundan, o cümlədən Doxorubicin adlı kemoterapi dərmanından daha effektiv şəkildə kiçildib.
Bununla belə, mütəxəssislər qeyd edirlər ki, bu metodun insanlarda tətbiqi üçün əlavə araşdırmalara ehtiyac var. Çünki "Ewingella americana" bakteriya olduğu üçün insanlarda infeksiya riski yarada bilər.
Qeyd edək ki, bakterial terapiya hazırda bəzi sidik kisəsi xərçəngi növlərinin müalicəsində artıq istifadə olunur. Alimlər gələcəkdə bu qurbağa bakteriyasını digər xərçəng növləri üçün mövcud müalicə üsulları ilə birlikdə sınaqdan keçirməyi planlaşdırırlar.
