https://news.day.az/azerinews/1821495.html İnzibati cərimələrin qaytarılması qaydası təsdiqlənib "İnzibati cərimələrin qaytarılması Qaydası" təsdiq edilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Qərara əsasən, bu qayda artıq ödənilmiş, düzgün tətbiq edilməmiş və ya səhv ödənilmiş inzibati cərimələrin (müvafiq olaraq hesablanmış dəbbə pulu daxil olmaqla) qaytarılması qaydasını müəyyən edir.
