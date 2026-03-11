https://news.day.az/azerinews/1821532.html Yamal növbəti rekorda imza atıb "Barselona"nın gənc ulduzu Lamin Yamal Çempionlar Liqasının 1/8 finalında "Nyukasl"la matçda (1:1) vurduğu qolla klub tarixində fərqlənib. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 90+6-cı dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirən 18 yaşlı vinger bu mövsüm qollarının sayını 20-yə çatdırıb.
"Barselona"nın gənc ulduzu Lamin Yamal Çempionlar Liqasının 1/8 finalında "Nyukasl"la matçda (1:1) vurduğu qolla klub tarixində fərqlənib.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 90+6-cı dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirən 18 yaşlı vinger bu mövsüm qollarının sayını 20-yə çatdırıb.
O, son 15 ildə "Barselona"da bir mövsümdə 20 qol vuran ilk ispaniyalı futbolçu olub.
Qeyd edək ki, Kataloniya təmsilçisində sonuncu dəfə bu göstəriciyə 2010/2011 mövsümündə 23 qolla David Vilya nail olub.
Xatırladaq ki, Yamal cari mövsümdə 37 matçda 20 qol və 13 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
