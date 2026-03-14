"Cibimdəki 200 manatı həmin dilənçiyə verdim"
Xalq artisti Ofeliya Sənani küçədə dilənçi qadınla yaşadığı hadisəni tamaşaçılarla bölüşüb.
Day.Az xəbər verir ki, aparıcı "Ötən günlər" verilişində insanlara səslənərək, xeyirxah olmalarını deyib:
"Bir dəfə küçədə gedirdim, qoc qadın idi dilənirdi. Elə gözəl xanım idi. Dedim ki, sizə yaraşmır, gedin evə. Pensiyamı almışdım, çıxarıb 200 manat verdim ki, get evə. Elə alicənab xanım idi. Sən demə, əvvəl müəllim işləyib, indi pensiya ona çatmır. Ünvanını, ad-soyadını aldım. Zəng etdim ki, heç olmasa onun pensiyasını artırın. Artırdılar". (Axşam.az)
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре