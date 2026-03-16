Elmin Əliyev U-23 Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb Azərbaycan güləşçiləri Serbiyanın Zrenyanin şəhərində keçirilən U-23 Avropa çempionatında uğurlu çıxışlarını davam etdirirlər. Day.Az İdman.Biz-ə itinadən xəbər verir ki, yunan-Roma güləşçimiz Elmin Əliyev (82 kq) bütün rəqiblərini üstələyərək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
Həlledici final qarşılaşmasında Elmin Əliyev Gürcüstan idmançısı Tornike Mikeladze ilə üz-üzə gəlib. Gərgin keçən görüş güləşçimizin 3:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Xatırladaq ki, daha əvvəl sərbəst güləşçi Ali Tsokayev (92 kq) və qadın güləşçimiz Günay Qurbanova (59 kq) da qitə birinciliyinin qızıl medallarına sahib çıxmışdılar.
